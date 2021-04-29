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خوري بعد لقائه دريان: لإنتاج حكومة إنقاذيه قادرة أن تنال ثقة المجتمع العربي والدولي

29 - أبريل - 2021
المفتي دريان والوزير السابق رائد خوري

المفتي دريان والوزير السابق رائد خوري

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رأى الوزير السابق رائد خوري أنه يحب إنتاج حكومة إنقاذيه تعيد لبنان الى مساره الصحيح، مشيراً بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الى انه “تدارس مع دريان الأوضاع العامة في البلاد خصوصاً الشأن الاقتصادي والاجتماعي والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وضرورة التعاون بين القوى السياسية لإنتاج حكومة إنقاذيه قادرة أن تنال ثقة المجتمع العربي والدولي لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح ليكون كما يريده اللبنانيون رسالة تواصل وتلاق بين العرب من ناحية والمجتمع الدولي من ناحية أخرى”.

وتمنى خوري على المفتي دريان “الاستمرار في دوره الإيجابي في تعزيز ثقافة المواطنة التي هي السبيل الوحيد لقيام الدولة بمؤسساتها الشرعية”. مؤكداً أن “حقوق اللبنانيين جميعا ووحدتهم الوطنية تتقدم على أي طرح آخر”.

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