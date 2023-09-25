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خوري غادر الى ايطاليا للمشاركة في مؤتمر وزاري

منذ 21 دقيقة
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

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غادر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، إلى إيطاليا، بدعوة من الحكومة الإيطالية للمشاركة في المؤتمر الوزاري الذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يوم الجمعة المقبل في مدينة باليرمو الإيطالية، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) حيز التنفيذ.

وكان وزير العدل قد عقد اجتماعه الأول، صباحاً، مع رئيس منظمة التعاون الإيطالي ليوناردو كارميناتي، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي وإيجاد السبل التي تساعد وزارة العدل في المجالات كافة.

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