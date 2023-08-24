الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خوري: متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام "المركزي"

منذ 4 دقائق
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات او المؤسّسات العامة الأخرى.

وقال خوري في حديث عبر “mtv”: “لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن يزوّد القضاء بأيّ مستند والتحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي إداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة”.

وأضاف: “أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب ان تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الراعي
    الراعي قدّم التعازي إلى قائد الجيش
    نقيب الصيادلة "جو سلوم"
    سلوم: للتعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي
    الاتحاد العمالي العام
    "العمالي العام" عزى بالضابطين الشهيدين

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"