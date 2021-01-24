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خوري: نسبة الإصابات أكثر من المسجلة رسمياً.. وهؤلاء لهم أولوية اللقاح

منذ 7 ساعات
​وليد خوري

​وليد خوري

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أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق ​وليد خوري​، في حديث تلفزيوني، أن الأولوية في الموجة الأولى من التلقيح ضد ​فيروس كورونا​ المستجد ستكون للجهاز الإستشفائي والأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 75 سنة، لافتاً إلى أن الكمية في هذه الموجة ستكون قليلة، على أن تأتي الكميات الأخرى تباعاً.

وأوضح خوري أن الكمية القادمة للبنان محجوزة وموضوعة في ​بلجيكا​، مشيراً إلى أنه كان من المعروف أنها ستصل في الاسبوع الأول أو الثاني من شهر شباط، مؤكداً أن لبنان ليس لديه الإشكالية التي لدى بعض الدول.

من ناحية أخرى، أوضح خوري أن عدد الإصابات المسجلة اليوم غير واقعي لأن هناك إصابات أكثر، لافتاً إلى أن عدد الفحوصات لم يكن كبيراً، معتبراً أن هناك مؤشراً خطيراً يكمن بأن نسبة الإيجابية في الفحوصات تبلغ 22%، أي ضعف ما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن على اللبنانيين أن يدكروا أيضاً أن هناك أزمة كبيرة تكمن بتفشي السلالة الجديدة من الفيروس.

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