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خير: العثور على جثث شهداء عائلة العكاري

منذ ساعة واحدة
اللواء محمد خير

اللواء محمد خير

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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في تصريح،” العثور على جثث شهداء عائلة العكاري الذين تم انتشالهم من البحر في سوريا بسبب غرق الزورق الذي كان يقلهم، وهم الأب والأم وأولادهم الأربعة، على أن يتم تسليم الجثث لعائلتهم في عكار بعد ان يتسلمهم الصليب الأحمر اللبناني من الهلال الأحمر السوري”.

وكان المركب قد انطلق قبل أيام من سواحل شمالي لبنان، وعلى متنه طالبي لجوء من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، وكانت وِجهتهم إحدى الدول الأوروبية.

ووفق التلفزيون السوري فإن المركب كان على متنه لا يقل عن 150 شخصا، قبل غرقه الخميس، مما يعني أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية.

وأكد الجيش في بيان أن الموقوف (لم يسمه) اعترف بمسؤوليته عن عملية التهريب وبإدارة شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين.

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