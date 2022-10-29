خيم على طريق قصر بعبدا!

نصب جمهور التيار الوطني الحر خيمًا على طريق قصر بعبدا لمواكبة رئيس الجمهورية “ميشال عون”، خلال مغادرته قصر بعبدا يوم الأحد متجهًا إلى منزله في الرابية.

وقرّر التيار أن يبيت ليل السبت في أحراش بعبدا داخل الخيم، تعبيرًا عن محبتهم لعون.

ويحتفل التيار الوطني الحر بانتهاء ولاية عون غدا في بعبدا، ويواكبه من القصر الى الرابية شعبيًا على ‏الطرقات. وفي السياق، قال المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية “رفيق شلالا” إن المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ‏ستبدأ في 11 من قبل ظهر الاحد، أمّا المراسم الشعبية فستبدأ عند الـ11.30‏‎.”‎

ويحشد التيار لتحركه تحت عنوان “مكملين معك”، حيث دعا باسيل “التيار” ومناصريه والأصدقاء والمحبين لمواكبة الرئيس عون بفخر ‏خلال مغادرته قصر بعبدا يوم الأحد، واستقباله بفرحٍ فور عودته إلى الرابية”.

وأضاف “قال لي أحدهم اليوم أن الرئيس عون يخرج ‏من بعبدا ليدخل التاريخ، فقلت له إن العماد ميشال عون دخل التاريخ قبل دخوله الى قصر بعبدا، فمن يكتب التاريخ هو من يصنعه‎”.‎