الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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دائرة الأوقاف في عكار: لمتابعة قضية الشيخ الرفاعي للحؤول دون الفتن

منذ 8 دقائق
سيارة الشيخ الرفاعي

سيارة الشيخ الرفاعي

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نعت دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، وقالت، في بيان: “لقد ارتقى إلى الله شهيدًا في هذه الحادثة المفجعة التي أدمت وأحزنت قلوب الجميع، صغارا وكبارا”.

وتقدمت الدائرة من أهله وإخوانه وذويه بـ”أخلص التعازي بفقد هذا الاخ العزيز ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونتمنى على الأجهزة الأمنية المشكورة على كشف ملابسات هذه الجريمة النكراء، متابعة هذا الأمر للحؤول دون الفتن، كما نتمنى لأهلنا في بلدة القرقف أن يكونوا في هذه المأساة الخطيرة أهل حكمة وصبر وأن يستودعوا شهيدهم عند الله، ونطالب الدولة أن تتولى هذا الملف بما يحقق العدالة والأمن والاستقرار”.

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