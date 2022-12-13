دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات": الإهمال تخطى المعقول في كلية الزراعة

أشارت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” في بيان، الى انه “بعد المطالبة مرارا وتكرارا بضرورة تفعيل أعمال الصيانة في الجامعة اللبنانية، وبعد أن تطورت الأمور وازداد الوضع سوءا إلى حد لم يعد مقبولا أبدا، خصوصا في كلية الزراعة، نعود ونرفع الصوت عاليا، فالإهمال قد تخطى المعقول، وهيمن على عقول المعنيين المؤتمنين على حق الطالب بالتعلم بأفضل ظروف ممكنة”.

أضافت: “كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وصلت إلى شفير الهاوية، لا بل قد تخطّته، فقسم من المقررات درس على مقاعد كلية العلوم، والقسم الآخر خاطر بالتعلم به تحت سقف ما تبقى من أشلاء مبنى الكلية، التي سبق وتم إقفال العديد من الصفوف فيها، كما وحرم الطلاب من الأعمال التطبيقية بسبب الحال المزرية التي وصلت إليها صالات العمل”.

وتابعت: “من هذا المنطلق، وفي ظل الحرمان الذي يعاني منه طلاب جامعة الوطن، وبعد المطالبات والمراجعات العديدة التي قمنا برفعها للجهات المختصة والتي دفنت كغيرها من الملفات في أدراج النسيان، وصلنا اليوم إلى ذروة الفشل الإداري، وها نحن أمام كارثة يمكن أن تودي بحياة أي فرد من الجسم التعليمي أو من الطلاب إلى الموت لا سمح الله”.

واستنكرت “الإهمال الحاصل”، محملة “المسؤولية الكاملة لكل معني بأي ضرر أو مكروه يصيب أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية أو أي طالب”، مشيرة إلى أن “الوضع زاد عن حدّه”، مطالبة “المعنيين بالقيام بالإجراءات اللازمة فورا”.