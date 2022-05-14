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دائرة نفوس صيدا تفتح إستثنائيا اليوم وغدا

14 - مايو - 2022
قلم نفوس سرايا صيدا الحكومية

قلم نفوس سرايا صيدا الحكومية

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فتحت دائرة النفوس في سرايا صيدا ابوابها اليوم استثنائيا وستستمر حتى يوم غد لمواكبة العملية الانتخابية، حيث تعمل على تسليم الهويات المنجزة للمواطنين والمخاتير، الا أنها لم تتمكن من إنجاز وثائق اخراجات القيد اللازمة التي يحتاجها البعض منهم، لتجديد جوازات السفر الخاصة بهم في دوائر الامن العام، بسبب توقف نظام البرنامج في الكمبيوتر التابع للدائرة، مما أحدث حالة امتعاض بين المواطنين.

هذا ويشهد يوم غداً 15 أيار اليوم الحاسم والفاصل بحياة المواطن اللبناني، وينتظره بفارغ الصبر حتى يعبر من خلال صناديق الاقتراع عن المعاناة اليومية التي يعيشها، وشهدت الساحات اللبنانية العديد من الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والتي تفاقمت بعد ثورة 17 تشرين، من نقص الأدوات الصحية والادوية والمحروقات والدولار الغير ثابت والعديد من المشاكل التي تعيق حياته بشكل يومي ولا تسمح له العيش بكرامة، وصولاً الى انفجار 4 آب.

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