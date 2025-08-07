داريل عيسى من قصر بعبدا: نؤكد دعمنا الكامل للجيش اللبناني

أكد عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون “مواصلة العمل لإيجاد حل لمسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان”.

ولفت الى ان “الحكومة اللبنانية حريصة على ترسيخ الاستقرار، ونحن ندعم جهودها في هذا المسار، كما نؤكد دعمنا الكامل للجيش اللبناني” وشدد على وجوب ان” تدرك إسرائيل أن لبنان يدخل مرحلة جديدة عنوانها السيادة والاستقرار”.

وكان قد أعلن عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى أنّه “سنحرص على إيجاد حل بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والحكومة اللبنانية حريصة على تحقيق الاستقرار وندعمها”.

وأضاف: “على إسرائيل أن تدرك أنّ لبنان يعيش فجراً جديداً”.