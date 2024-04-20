دار إفتاء بعلبك الهرمل والبقاع: دعوة لاعتماد خطاب معتدل حول النزوح السوري

أعلن مفتي محافظة بعلبك الهرمل، الشيخ بكر الرفاعي، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، عن نتائج اجتماع تم عقده في دار إفتاء المحافظة، حيث أكد على أهمية التضامن مع غزة وفلسطين والمناطق المتضررة في لبنان نتيجة العدوان، مشيرًا إلى إدانة المجازر والأعمال العنيفة التي تشهدها المنطقة بسبب الاستهتار العربي والدولي.

وشدد الرفاعي، في بيان صادر عن المجتمعين، على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وأخوة المواطنة، ودعا إلى إدانة أي خطاب يدعو إلى الفتنة والإقصاء. كما تمت مناقشة مسائل تتعلق بالأراضي الوقفية والاستبدال، وأكد الرفاعي على أهمية تمثيل المحافظة في المجلس الشرعي.

وطالب الرفاعي بتبني خطاب معتدل في قضية النزوح السوري، بناءً على مقاربة وطنية واحدة تجنب التعصب والمصلحة الشخصية. كما دعا القوى الأمنية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم تطبيق عقوبات جماعية.

وختم الرفاعي بإدانته للمجازر المستمرة ضد الشعب في فلسطين ولبنان، مع التأكيد على أهمية الشراكة والتضامن بمبدأ الاحترام المتبادل، مشددًا على دعمه لأهل غزة وفلسطين ولبنان في مواجهة التحديات الراهنة.