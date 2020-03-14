دار الفتوى أعلنت حالة الطوارئ بمؤسساتها: إغلاق المساجد يوم الجمعة وتعليق الصلوات فيها موقتا

أعلنت ​دار الفتوى​ “​حالة الطوارئ​ في مؤسّساتها ومساجدها مكافحةً لتفشّي فيروس “كورونا” بين المواطنين في ​لبنان​”، موضحةً أنّ “العمل سيقتصر في مرافقها الدينيّة والصحيّة والتربويّة والاجتماعيّة والخيريّة على المناوبة، لتيسير أمور اللبنانيين وتسهيلها”.

لفتت إلى أنّ “بعد التداول بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ والمفتين وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية والمدير العام للأوقاف الإسلامية والعلماء، تقرّر إغلاق المساجد يوم الجمعة وتعليق الصلوات فيها موقّتًا أمام المصلّين، مع إبقاء رفع الأذان في مواقيت الصلاة بمتابعة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان”.

وأشارت إلى أنّ “الفتوى في هذا الموضوع قد تدرّجت في الأسابيع الماضية باعتبار أنّ “الضرورة تقدّر بقدرها”، وحيث أنّ الضرر أصبح غالبًا، كما أفاد الخبراء من الأطباء، بناءً على القاعدة الفقهية “أهل الخبرة محكمون” وعملًا بالأسباب الموجبة وانطلاقًا من مقاصد الشريعة الإسلاميّة الّتي نصت في كلياتها الخمس على حفظ النفس البشريّة، وعملًا بنصوصها الشرعيّة الواجب تطبيقها على كلّ مسلم ومسلمة، ولأنّ الأخذ بالأسباب مطلوب في ديننا الحنيف تسقط صلاة الجمعة والجماعة كما ذكرنا عند التيقن أو غلبة الظن بحدوث الإيذاء والضرر استنادًا إلى القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار” ويصلي الناس في بيوتهم”.