الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
دار الفتوى أعلنت ذكرى المولد النبوي في الرابع من أيلول.. والمفتي دريان هنأ بالمناسبة

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 12:32 مساءً
دار الفتوى

أعلنت دار الفتوى في بيان أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الخميس 12 ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 4 أيلول 2025.

وبهذه المناسبة، هنّأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، مؤكّدًا أن المولد النبوي “يُعزز أواصر الأخوة والرحمة والمحبة والقيم الأخلاقية التي تحلى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.

ودعا المفتي دريان الله عز وجل أن “يعُمّ الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة”، متمنيًا أن تكون المناسبة فرصة لتعزيز الوحدة والتلاقي بين اللبنانيين.

