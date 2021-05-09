الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الثلاثاء

9 - مايو - 2021
آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 10:44 صباحًا
دار الفتوى
A A A
طباعة المقال

صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية البيان الآتي: “يتم التماس هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 11 أيار الحالي 2021 م.

وسوف يؤدي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين صباح يوم العيد في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، مع مراعاة الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا لأداء صلاة العيد في المساجد.

وبسبب الظروف الراهنة وجائحة كورونا، يعتذر مفتي الجمهورية عن عدم استقبال المهنئين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب ابراهيم منيمنة
النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية
مبنى بلدية بيروت
توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”
الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
عملات مشفرة
انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!