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دار الفتوى تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

منذ 4 دقائق
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن “يوم الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم السبت الخامس عشر من شهر حزيران الجاري، وعليه فإن يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1445هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق السادس عشر من شهر حزيران لعام 2024م”.

وهنأت حجاج بيت الله الحرام، متمنية لهم “حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا”. كما هنأت “المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، سائلة “الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار”.

وسيغادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها الى المملكة العربية السعودية صباح غد السبت، لأداء مناسك الحج بضيافة المراسم الملكية.

وبتكليف من مفتي الجمهورية، سيؤدي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك عند الساعة السادسة والحادية عشر دقيقة صباح يوم الأحد 16 حزيران الجاري في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.

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