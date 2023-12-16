السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
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دار الفتوى تنعى أمير الكويت: اللبنانيون فقدوا محباً وصديقاً

منذ 58 دقيقة
شعار دار الفتوى في لبنان

شعار دار الفتوى في لبنان

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نعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية “فقيد الأمة العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”، وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي خسره الوطن العربي والإسلامي المعروف بحكمته وحرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي”.

أضاف: “إن اللبنانيين فقدوا برحيله محبا وصديقا للبنان وشعبه وندعو الله أن يوفق خلفه لما فيه خير الكويت والعرب والمسلمين وإكمال مسيرة الخير والسلام والعطاء والانفتاح والتسامح التي عرفت بها الكويت أميرا وحكومة وشعبا”.

وتابع: “نتقدم من خلفه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والأسرة الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي بخالص التعازي، ونسأل الله أن يرحمه الله رَحمَةً واسِعَة، وأن يسكنه فَسيحَ جِناته، وان ينزله مَنازِلَ الأبرار مع النَّبِيِّين والصِدِّيقينَ والشُهَداء والصَالِحين، وحَسُنَ أُولئكَ رَفيقاً”.

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