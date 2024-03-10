الأحد 29 شعبان 1445 ﻫ - 10 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دار الفتوى: غداً الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

منذ ساعة واحدة

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

A A A
طباعة المقال

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي:

“ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445ه، هو يوم غدٍ الإثنين الواقع في 11 آذار 2024م، وذلك عملاً بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من أنه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية وإسلامية”.

وأضاف البيان “إننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلّ عامٍ وأنتم بخير”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
    ارتقاء شهداء بغارة استهدفت بلدة الهبّارية
    العسكرية تحاكم "أبو سلّة" غيابياً بأقسى العقوبات.. فما هي؟

    الأكثر قراءة

    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
    جوزا سفر
    ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟
    مدرسة - تعبيرية
    فيروس جديد ينتشر بسرعة بين طلاب المدارس في لبنان!