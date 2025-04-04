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دار الفتوى في طرابلس: لا يمكن أن نتبنى لائحة أو شخصية معينة

4 - أبريل - 2025
دار الفتوى في طرابلس والشمال

دار الفتوى في طرابلس والشمال

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أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى في طرابلس والشمال بيانا اعلنت خلاله عدم دعمها او تبنيها اي لائحة أو شخصية معينة في الاتخابات البلدية، مؤكدة انها حاضنة للجميع وأبوابها مفتوحة لكل من يقصدها. وجاء في البيان: “مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي والتحضيرات الجارية مِن كل مَن يرغب في ممارسة حقه الطبيعي ويرى في نفسه الكفاءة للتقدم لخدمة مدينته وأهله من خلال خوض الانتخابات البلدية ، فإن دار الفتوى في طرابلس والشمال وعلى رأسها المفتي الشيخ محمد إمام، تؤكد على نهجها الثابت والمعروف من كونها تمثل مرجعية إسلامية ووطنية جامعة في هذا الاستحقاق وفي كل الاستحقاقات ولا يمكن أن تتبنى لائحة أو شخصية معينة”.

اضاف البيان: “تستغرب دار الفتوى محاولات زج اسم سماحة مفتي طرابلس والشمال كطرف أو جهة في هذه الانتخابات. وتعلن دار الفتوى أن سماحته لا يتدخل في هذه الانتخابات ولا غيرها، وأن دار الفتوى لا يليق إلا أن تكونَ حاضنة للجميع وأبوابها مفتوحة لكل من يقصدها. نسأل الله التوفيق للجميع والخير لمدينتنا طرابلس وكل مناطق شمالنا العزيز، وهدى الله وسامح من يخطئ بحق دار الفتوى ولا يتحرى صوابية كلمته قبل نشرها”.

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