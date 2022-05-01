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دار الفتوى هنأت بعيد الفطر.. وهذا ما طلبته من الخطباء

1 - مايو - 2022
دار الفتوى في طرابلس والشمال

دار الفتوى في طرابلس والشمال

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هنأت دار الفتوى ودائرة الأوقاف في طرابلس والشمال “الأهالي الكرام” بعيد الفطر السعيد، وحثتهم على “الاستمرار في العبادات بأنواعها وارتياد المساجد والتكافل الذي أعطى صورة مشرقة عن المدينة وسائر المناطق”.

وقالت في بيان: “هذه الفرحة بعيد الفطر التي يزاحمها ألم المصاب الكبير الذي أصابنا جميعا بفاجعة غرق مركب المهاجرين المظلومين رحمهم الله جميعا وغفر لهم وأعظم الله أجر ذويهم وأحسن عزاءهم”.

أضافت: “وبعد البحث المكثف الذي قامت به الجهات المعنية، وحيث بقي بعض الغرقى الذين لم يتم العثور على جثامينهم رحمهم الله جميعا، فإننا نطلب من الخطباء في صلاة العيد وبعد الانتهاء من الصلاة ثم الخطبة – وحتى لا يكون هناك فاصل بين صلاة العيد وخطبته – أن يصلوا صلاة الغائب على من مات ولم يصل عليه من المفقودين” .

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