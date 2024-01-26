"دانييلا" تُلبس لبنان ثوبه الأبيض.. وتحذير من الانزلاقات وسرعة الرياح!

يؤثر منخفض جوي شديد الفعالية مصحوب بكتل هوائية قطبية وباردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة، حيث يتحول إلى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسم دانييلا “Daniella” والتي تؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً، رياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فيتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح يوم غد السبت ارتفاع الـ ١٠٠٠ متر على المرتفعات الشمالية، يخف تأثير العاصفة اعتبارًا من بعد ظهر السبت مع موجات من الصقيع وتشكل للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها صباح يوم الإثنين.

تحذير: عدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر بدءًا من مساء يوم الجمعة بسبب اشتداد تأثير العاصفة الثلجية “دانييلا” ومن تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية بسبب اشتداد سرعة الرياح.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و١٧ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.

تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانًا، تتساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانًا مع حدوث عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد ورياح شديدة تلامس سرعتها الـ ٨٥ كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود الـ ٣ أمتار، تتشكّل السيول على الطرقات اعتبارًا من الظهر وبالتالي انجرافات في التربة، تتساقط الثلوج خلال النهار اعتبارًا من ارتفاع ١٤٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس الـ ١٢٠٠ متر مع تدني درجات الحرارة، لكن من دون تراكمات فعالة.

السبت: غائم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٥ درجات على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية، تخف حدة الأمطار اعتبارًا من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مساء اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارًا من الظهر ومن المتوقع أن تشتدّ أحيانًا اعتبارًا من ساعات المساء مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ ١١٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الإثنين: غائم جزئيًا مع عودة درجات الحرارة للانخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات والجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، تتساقط أمطار متفرقة أحيانًا خصوصًا في المناطق الشمالية والجنوبية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ ١٣٠٠ متر وما فوق، يتحول تدريجيًا خلال الليل الى غائم وتشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 الى 14 درجة، على الجبال من درجتين الى 6 درجات وفي الداخل من 3 الى 6 درجات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ٢٥ و٦٥ كم/س، تشتدّ أحيانًا لتلامس الـ ٨٥ كم/س خصوصًا شمال البلاد.

الانقشاع: سيء بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات وغزارة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٧٠ و٩٠%.

حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,39.

ساعة غروب الشمس: 17,02.