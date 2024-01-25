"دانييللا" تقترب.. رياح قطبيّة شديدة وتحذيرات من سيول وانجرافات!

يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من فجر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض آخر مصدره البحر الأسود، أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانييللا “Daniella”، ويكون مترافقًا برياح قطبية أشد برودة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس، فيتدنى مستوى تساقط الثلوج فجر يوم السبت لتلامس الـ 1000 متر على المرتفعات الشمالية.

هذا وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا غائمًا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد لتلامس سرعتها الـ 85 كم/س، شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى حدود الـ 3 أمتار، تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكل السيول على الطرقات مع إنجرافات في التربة نتيجة وصول العاصفة الثلجية Daniella وتأثيرها.

تتساقط الثلوج خلال النهار بدءًا من ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس الـ 1200 متر مع تدني درجات الحرارة وصولًا إلى ارتفاع الـ 1000 متر فجر يوم السبت في المناطق الشمالية، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

تحذير: عدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بدءًا من مساء يوم الجمعة بسبب اشتداد تأثير العاصفة الثلجية “دانييلا”.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس: غائم إجمالًا من دون تعديل في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد تتخلله انفرجات احيانا، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءًا من ارتفاع 1600 متر، وتلامس الـ 1500 متر خلال الليل. تشتد غزارة الأمطار ليلًا مع اقتراب وصول المنخفض الجوي Daniella خصوصًا في المناطق الشمالية، حيث يتوقع أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى ما يقارب 1400 متر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى انعدام الرؤية.

الجمعة: غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد لتلامس سرعتها الـ 85 كم/س، شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكل السيول على الطرق مع انجرافات في التربة نتيجة وصول العاصفة الثلجية Daniella وتأثيرها. تتساقط الثلوج خلال النهار بدءًا من ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 1200 متر مع تدني درجات الحرارة وصولًا إلى ارتفاع الـ 1000 متر فجر يوم السبت في المناطق الشمالية، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم إجمالًا مع أمطار متفرقة وغزيرة مصحوبة برياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع الـ 1100 متر في الفترة الصباحية، أما في المناطق الشمالية فمن المتوقع أن يتدنى مستوى تساقطه إلى ما يقارب 1000 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج ابتداء من فترة بعد الظهر، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة، ونحذر من خطر تكوّن الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1100 متر مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأحد: غائم إجمالًا مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر، مصحوبة برياح ناشطة وعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج بدءًا من 1400 متر في الفترة الصباحية، ومن المتوقع أن يتدنى مستوى تساقطه إلى ما يقارب 1200 متر في المناطق الشمالية ليلًا، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1200 متر، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 13 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 8 درجات، في الداخل من 6 إلى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و30 كم/س، تنشط أحيانا لتلامس الـ 55 كم/س شمال البلاد.

– الانقشاع: سيء بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات وغزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,39.

– ساعة غروب الشمس: 17,02.