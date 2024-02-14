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داوود الصايغ: الحريري كان رجل حلول

منذ دقيقتين
الرئيس رفيق الحريري

الرئيس رفيق الحريري

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يعتبر مستشار الشهيد الحريري داوود الصايغ أن “رفيق الحريري كان من الكبار الذين أنجزوا، وكان رجل الدولة الذي يسخّر كل طاقاته ومؤتمن على المصير، وعلى هذا الكيان”.

ويذكّر الصايغ في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، بالحوارات والتسويات التي كان يعقدها الرئيس الحريري، وبرأيه، “فهو رجل تفاهم نيسان 1996، وقاد المفاوضات بصفته رئيس الحكومة اللبنانية”. وتابع: “أقولها وبكل صراحة، بفضل رفيق الحريري، أصبح للمقاومة صفة شرعية دولية”.

كما يتطرّق إلى رؤى رفيق الحريري التنموية، وهو الذي أعاد إعمار لبنان وبنى المستشفى والجامعة، وإلى مساعي الحريري الدولية لاستقطاب الدعم للبنان والتأكيد على دوره في المجتمع الدولي، ويلفت إلى أنَّ “الحريري كان يعمل لإعادة حضور لبنان في الخارج، فلبنان كان مغيّباً وليس لديه سياسة خارجية، تمكّن الحريري من نسج صداقات مع الإتحاد الأوروبي ودوله والولايات المتحدة، وغيرها من الدول”.

ويرى أنَّ “أحلام رفيق الحريري كانت كثيرة”، منوهاً بأنَّ “ما يميزه عن غيره قدرته على تحويل أحلامه إلى مشاريع”، مضيفاً: “الحريري كان رجل حلول”.

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