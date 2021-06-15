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دايفيد تولبرت: إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان سيكون ضربة قوية للعدالة الدولية

15 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 7:48 مساءً
رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان دايفيد تولبرت

رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان دايفيد تولبرت

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أكّد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ دايفيد تولبرت، أنّ “قضية إغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل ​رفيق الحريري​ بالغة التعقيد، ووضع ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ في غاية الصعوبة في ظل عدم وجود تمويل”.

تولبرت أوضح خلال مداخلة تلفزيونية، أنه “بسبب أزمة التمويل اضطررنا لخفض العمالة بنسبة 40%”، ونحتاج بصورة عاجلة لما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو”، مشيرا إلى أن “​الأزمة​ الاقتصادية التي يواجهها لبنان من بين الأسباب الرئيسية لأزمة تمويل المحكمة، وإغلاق المحكمة الخاصة بلبنان ستكون ضربة قوية للعدالة الدولية”.

وأردف: “نحن في مفترق طرق وإذا لم نحصل على تمويل فسنغلق المحكمة الخاصة بلبنان، وإغلاقها قد يحدث خلال أسابيع قليلة، إذا لم يتوفر التمويل”.

وأعلن أنه “إذا تعذرت مسألة استمرار المحكمة فأمر المتهمين سيكون بيد السلطات الوطنية اللبنانية”.

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