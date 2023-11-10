"دبلوماسية سريّة وسقف مضبوط".. واشنطن "غير قلقة" من مواجهات الجنوب!

ذكرت مصادر دبلوماسية لـ«نداء الوطن» أن الولايات المتحدة «ليست قلقة» حيال المواجهات الدائرة على الحدود في جنوب لبنان.

وعزت هذه المصادر الموقف الأميركي إلى أنّ هناك «سقفًا» يضبط هذه المواجهات، وهو ناجم عن الاتصالات القائمة بين واشنطن وطهران.

وفي طهران، نقلت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية عن الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد جلال ساداتيان، قوله إنّ ما يلاحظ هو وجود نوع من «الدبلوماسية السرية» بين إيران والولايات المتحدة «من أجل السيطرة على ممارسات الجماعات المسلحة التابعة لإيران في سوريا والعراق».

وأشار ساداتيان إلى أنّ خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله «المحافظ» أظهر وجود «رغبة لدى إيران في عدم توسيع الصراع».