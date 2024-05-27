الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبور استقبل المفوض العام لـ"الأونروا": إسرائيل تتجاهل قرارات الهيئات الدولية

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

إستقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان امنة جبريل.

وتمّ وفق بيان المكتب الاعلامي في السفارة، “إستعراض للضغوط التي تمارس على وكالة الاونروا وما تتعرض له الوكالة في محاولات لتفكيكها ووضع العراقيل أمام قيامها بواجباتها ومسؤوليتها والمهام المناطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة الى القوانين والتشريعات الاسرائيلية التي تستهدفها بخاصّة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس”.

وأكد السفير دبور على أن “ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية بحق شعبنا هو انتهاك صارخ ومخالفة للقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف والمواثيق الدولية وتجاهل لكافة القرارات الصادرة مؤخرا عن المنظمات والهيئات الدولية والتي تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة العامة
    وزارة الصحة: القصف الإسرائيلي على مستشفى صلاح غندور "جريمة حرب مكتملة الأركان"
    الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت
    مستوطنة مرغليوت تنتفض بوجه نتنياهو وتطالب الجيش الإسرائيلي بالرحيل.. ما علاقة حزب الله؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    لشن هجوم بري.. مناورة جديدة للجيش الإسرائيلي في تضاريس تشبه جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
    مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
    إيلون ماسك
    إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!
    الدمار في رفح
    غزة تحت النار
    كاتب إسرائيلي يكشف عن خيار وحيد لإنقاذ "إسرائيل" من الهاوية