دبور استقبل المفوض العام لـ"الأونروا": إسرائيل تتجاهل قرارات الهيئات الدولية

إستقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان امنة جبريل.

وتمّ وفق بيان المكتب الاعلامي في السفارة، “إستعراض للضغوط التي تمارس على وكالة الاونروا وما تتعرض له الوكالة في محاولات لتفكيكها ووضع العراقيل أمام قيامها بواجباتها ومسؤوليتها والمهام المناطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة الى القوانين والتشريعات الاسرائيلية التي تستهدفها بخاصّة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس”.

وأكد السفير دبور على أن “ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية بحق شعبنا هو انتهاك صارخ ومخالفة للقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف والمواثيق الدولية وتجاهل لكافة القرارات الصادرة مؤخرا عن المنظمات والهيئات الدولية والتي تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.