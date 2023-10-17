دبور لفرونتسكا: لضرورة التزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني في غزة

استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، وأطلعها بحسب بيان للسفارة، على “آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة العدوان على قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى “ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وإفساح المجال للأمم المتحدة للقيام بواجبها في تقديم ما يلزم من حشد الجهد في الدعم الإنساني وتقديم المعونة لإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة والتوقف الكامل عن استهدافهم من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال في محاولة بث الرعب لتهجيرهم”.

كذلك تم بحث الأوضاع في المخيمات الفلسطينية والأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان.