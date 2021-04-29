دبوسي: إذا أردنا أن نبني وطنًا يتوجب علينا الخروج من التقوقع والتعامل مع الشركات الدولية

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي أنه “توجّه بمكتوب مطلبيّ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، من أجل تجهيز مرفأ طرابلس بكلّ الاجهزة المتطورة، والسكانر”.

وأضاف دبوسي في حديث على شاشة الـ LBCI”: نتمنى على الدولة ألا تأخذنا الى مكان آخر، وأن يتمّ الحديث عن مفهوم ضد السيادة اللبنانية”.

وأوضح قائلًا: “اقتراحي يقضي بعدم تسليم حدود لبنان للخارج، بل الاستعانة بشركات اوروبية اوغيرها لإدارة السكانير، لإعادة ثقة المجتمع الدولي بمعابرنا”.

وشدد على ان “اذا اردنا ان نبني وطنًا يتوجب علينا الخروج من التقوقع، والتعامل مع الشركات الدولية”.