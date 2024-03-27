دبوسي عرض مع سفيرة الأرجنتين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فيرجينيا روس قنطار يرافقها الوزير المفوض لدى السفارة خوان خوسيه بيريترفيد بحضور مديرة الغرفة الأستاذة ليندا سلطان وتم البحث في سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المشاريع الإستثمارية منها.

وتخلل اللقاء عرض شامل لمختلف المشاريع الوطنية الإقتصادية الإستثمارية التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى في شرقي المتوسط وتشكل قواعد ومنطلقات إستراتيجية تفتح الآفاق واسعة أمام بناء علاقات متينة بين الجانبين اللبناني والأرجنتيني. كما تطرق البحث الى مختلف إهتمامات غرفة طرابلس الكبرى في مضمار تطوير الصناعات الغذائية وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء.

من جهتها نوهت السفيرة قنطار والوزير المفوض يريترفيد ب”المرتكزات الإقتصادية والإستثمارية التي تستند عليها الرؤية الشاملة والتطويرية التي تتعلق بالمشاريع الكبرى لغرفة طرابلس” وأكدا “أهمية تعزيز العلاقات مع طرابلس وتنميتها من خلال غرفتها التجارية”.

ومن ثم كانت جولة ميدانية على مختلف المشاريع الإنمائية لغرفة طرابلس الكبرى القائمة في مقرها.