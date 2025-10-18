السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبوسي يستقبل السفير حسن.. شراكة إنمائية جديدة تربط طرابلس بعكار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 10:07 صباحًا
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، السفير الدكتور محمد محمود حسن، الذي قدّم له التهاني بمناسبة تجديد الثقة برئاسته لمجلس إدارة الغرفة.

وأشاد السفير حسن بالدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة بقيادة دبوسي، معتبراً إيّاها منارةً للتنمية الشاملة ومركز إشعاعٍ وطني وإقليمي.

وأشار إلى أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز التكامل بين مختلف مناطق الشمال، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية المتوازنة.

كما كشف السفير حسن أنه وجّه إلى الرئيس دبوسي دعوةً لزيارة محافظة عكار للاطلاع على حاجاتها الإنمائية ومتطلباتها الأساسية، وقد وعد دبوسي بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

لبنان - كندا
قناصل لبنان الفخريون في كندا يردّون على الحملات ضد السفارة: الأداء مسؤول والخدمات مستمرة
سمير جعجع
جعجع من معراب حوار إنمائي مع بلديات جبيل.. وتأكيد على دعم العمل البلدي الفاعل
الوزير السابق يوسف سلامه
الوزير السابق يوسف سلامه: ثورة 17 تشرين أطفأت الأمل بالتغيير وأثبتت عجز القوى الوطنية عن التطوير

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة