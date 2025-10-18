دبوسي يستقبل السفير حسن.. شراكة إنمائية جديدة تربط طرابلس بعكار

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، السفير الدكتور محمد محمود حسن، الذي قدّم له التهاني بمناسبة تجديد الثقة برئاسته لمجلس إدارة الغرفة.

وأشاد السفير حسن بالدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة بقيادة دبوسي، معتبراً إيّاها منارةً للتنمية الشاملة ومركز إشعاعٍ وطني وإقليمي.

وأشار إلى أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز التكامل بين مختلف مناطق الشمال، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية المتوازنة.

كما كشف السفير حسن أنه وجّه إلى الرئيس دبوسي دعوةً لزيارة محافظة عكار للاطلاع على حاجاتها الإنمائية ومتطلباتها الأساسية، وقد وعد دبوسي بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.