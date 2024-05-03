سفير دولة فلسطين التقى بيرم.. وهذا ما تمّ عرضه

إلتقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبّور، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حضور الامين العام لاتحاد عمال فلسطين في الوطن والشتات عبد القادر عبدالله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمد خالد ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي.

بدأ اللقاء بتوجيه التحية والتقدير إلى الطبقة العاملة “لثباتهم واستمرارهم على عهد الثوار لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية”.

وعرض المجتمعون التطورات التي تشهدها القضيّة الفلسطينيّة على الصعد كافّة، بخاصة العدوان الاسرائيلي المستمر وغير المسبوق الهادف إلى فرض واقع على الأرض، متجاهلاً الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تجسيد دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأشادوا بـ”بسالة وصمود شعبنا الفلسطينيّ وتجذّره في أرض الأجداد وصبره وتحمله رغم آلة الدمار الصهيونيّة التي لم تستطع ثني عزيمته وإرادته ووقوفه سداً منيعاً في وجه المشروع الصهيوني”.

ووجّهوا التحيّة إلى الشعب اللبنانيّ “الصامد الذي يُواجه المحتلّ الإسرائيليّ، وإلى الشّعوب الحيّة المناضلة التي تناصر الحق الفلسطيني وترفع صوت الحقيقة في الميادين كافة”، مقدرين عالياً “تحرّكات طلاب الجامعات ورفضهم للممارسات الإسرائيلية ومطالبتهم بحرية فلسطين”.

ووجّه المجتمعون التحية أيضاً إلى “عمال وأحرار العالم الذين جعلوا من راية فلسطين راية للحرية في الميادين كافة”.

بدوره، عبّر دبور عن “الفخر والاعتزاز بالدور المميز لعمال فلسطين عبر مسيرة نضالنا الطويلة”.