الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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"دجاجة تبيض ذهبًا لتغطية فسادهم".. منيمنة يُعلّق على "تمنيات" برّي

منذ 27 دقيقة
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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لفت النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “في قول الرئيس نبيه بري وتمنياته أن يشكل استخراج الغاز المحتمل بداية إزاحة الأزمة الاقتصادية، صلب الخلاف السياسي مع هذه الطبقة، التي لا ترى في ثروات البلد إلا دجاجة تبيض ذهبًا لتغطية فساد الطبقة السياسية ورهاناتها وسياساتها المالية”.

وأضاف منيمنة: “دولة الرئيس الأزمة ليست قضاء وقدرًا ولن نسمح بالسطو على مقدرات الأجيال المقبلة كما تم السطو على مستقبل جيل كامل”.

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