الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دخلا من نافذة الحمام وسرقا مالًا ومصاغًا!

منذ 48 دقيقة
عملية سرقة في عرمون

عملية سرقة في عرمون

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 12/12/2022، ادّعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: ص. ف. (من مواليد عام 1961، أميركي الجنسية) ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /5000/ دولار أميركي، ومصاغ ذهبي تقدر قيمته بـ 30,000 دولار أميركي من داخل منزله الكائن في محلة عرمون – شارع سوق الجملة.

على الفور ونتيجة التحريات والاستقصاءات التي قام بها عناصر الفصيلة المذكورة، تم الاشتباه بشخصين يعملان بصفة ناطور في المبنى الذي يسكن فيه المدعي وهما الشقيقان: م. س. (من مواليد عام 2003، سوري) وم. س. (من مواليد عام 2005، سوري)، من خلال المتابعة وبأقل من 24 ساعة، تم توقيفهما في المحلة ذاتها.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما في أثناء خروج (ص. ف.) من المنزل، استغلا غيابه ودخلا من نافذة الحمام ونفذا عملية السرقة. وقد أودعا مع المضبوطات المرجع المعني للتوسع في التحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قلق فرنسي على لبنان
    فرنسا "قلقة" على لبنان.. ودعوة إلى تسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد
    بكركي
    المستشار الثقافي الإيرانيّ في بكركي.. وتمنيات بتحسّن الظروف!
    نجاة صليبا ومارك ضو
    تحرّك من ضو وصليبا بشأن "التعديات في رميش".. وسؤال إلى الحكومة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هدف ميسي الذي أثار الجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
    كأس العالم قطر ٢٢
    نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة