دخل إلى إحدى الشركات في الأشرفية مستخدمًا مفتاحًا مستعارًا.. وهذا ما فعله

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بلاغ لها: أقدم مجهول ملثّم بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ على الدخول بواسطة مفتاح مستعار الى إحدى الشركات في محلة الأشرفية وقام بخلع درْج أحد المكاتب وسرق من داخله مبلغًا قُدّر بحوالي /10،000/ دولار أميركي و/30،000،000/ ليرة لبنانية، وكان شريكه بانتظاره خارج الشركة على متن جيب لون فضي مجهول النوع لحين انتهائه من عملية السرقة، وفرا سويًّا على متن الجيب الى جهة مجهولة.

على الفور، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة التّي قام بها عناصر الشعبة، تبين أن الجيب المستخدم في عملية السرقة هو نوع “نيسان باثفندر” وعائد لإحدى موظفات الشركة، حيث تم الاشتباه بقيام زوجها بتنفيذ عملية السرقة ويدعى:

ق. ر. (مواليد عام 1976، لبناني)

بتاريخ 13/07/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحدت على متن الجيب المذكور والذي تم ضبطه، كما تمكنت الشعبة من ضبط مبلغ /240،000،000/، وحوالي /2،500/ دولار أميركي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ عملية السرقة من داخل الشركة بعد أن قام بأخذ نسخة عن المفتاح الذي بحوزة زوجته التي تعمل موظفة في الشركة، ومن دون علمها، كما استخدم سيارتها لتنفيذها بعد أن قام بنزع لوحاتها. وأضاف ان شريكه هو من دخل الشركة بينما هو تجوّل على متن الجيب لحين الانتهاء من السرقة، وان حصته من العملية كانت حوالي /2،000/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوع كوكايين وحشيشة الكيف.

تم حجز جيب الباثفندر عدليا.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني.