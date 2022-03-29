الثلاثاء 26 شعبان 1443 ﻫ - 29 مارس 2022 |
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درجات الحرارة إلى ارتفاع مستمر… إليكم التفاصيل

منذ 4 ساعات
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي واستقرار بدرجات الحرارة، يستمران طيلة الاسبوع، لتعود وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية أواخر الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٥ و ١٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و١٨ درجات.
– الجو : غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة
– الرياح : متقلبة بين شوقية و شمالية غربية ضعيفة الى سرعتها بين ١٥ و٢٥كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٥٥ – ٧٥ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠٢٣ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مستقر مشمس و الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلا وبين ٤ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جنوباً ٦٠كم/س.

الخميس: مستقر مشمس والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ١٣ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٦ و٢٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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