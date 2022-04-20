درجات الحرارة إلى الارتفاع مجدداً... إليكم التفاصيل

يؤثر طقس ربيعي معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلاً على لبنان اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على ان يستمر الطقس معتدل غدا لتعود الحرارة للارتفاع الجمعة والسبت.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درجة بقاعا بين ٤ و ١٩ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٧ درجات.

٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لزخات مطر محلي

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ترتفع وتسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس : طقس معتدل وغائم جزئياً ويتشكل ضباب على الجبال والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٣ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الجمعة: طقس دافئ نهاراً مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٥ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقي الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.