درجات الحرارة إلى مزيد من الارتفاع… كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

يسيطر على لبنان طقس ربيعي دافئ نهاراً ليصبح حاراً وترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية السبت، لتعود وتنخفض يومي الاحد والاثنين مع طقس متقلب واحتمال تساقط للامطار.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢٣ درجات

– الجو : قليل السحب

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ترتفع وتسجل ساحلا بين ٦٠ و ٧٥ ٪؜

– الضغط الجوي ويسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.\

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس حار قليلاً وغائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٩ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الاحد: طقس حار معتدل ومنقلب وغائم جزئياً الى غائم بسحب عالية ومتوسطة ويتشكل الضباب مساءً مع احتمال زخات مطر نهارا ليرتفع احتمال الامطار بعد الظهر والمساء مع برق ورعد فيما الجو مغبر قليلاً، والحرارة تنخفض و تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خاصة في الداخل وعلى الجبال.