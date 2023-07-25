درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يتأثر لبنان بكتل هوائية حارّة مصدرها الخليج العربي وشرق افريقيا، وتبقى درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية بحدود ٣-٤ درجات، وتستمر لغاية يوم الجمعة وتترافق مع رطوبة سطحية عالية ساحلا والمناطق المحيطة بها بسبب الرياح الغربية الرطبة، فيما تكون جافة جبلاً وبقاعاً، وتبدأ الكتل الحارة بالتراجع يوم السبت.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٤ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الاربعاء: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س