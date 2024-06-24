درجات الحرارة في طريقها إلى الـ 40

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها في المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة خصوصا شمال البلاد، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارّة مصدرها العراق وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس لتلامس في البقاع الـ40 درجة، وتستمر حتى يوم السبت حيث تنحسر بشكل تدريجي.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وفي زحلة بين 16 و32.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس اعتبارا من يوم الأربعاء ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها في المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة خصوصا شمال البلاد، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسيمة وتلامس الـ 40 درجة، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء كما ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية مما يزيد من الشعور بالحر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة حيث تلامس الـ 39 درجة في المناطق الداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

– الحرارة على الساحل من 24 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 29 درجة، في الداخل من 19 إلى 24 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5،28.

– ساعة غروب الشمس: 19،53.