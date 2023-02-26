درغام: حمى الله لبنان والشمال من الفتنة

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام: “نتوجه بأحر التعازي من ذوي الفقيد الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وأهله ومحبيه، كما نعزي دار الفتوى وعلى رأسها الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وكل المشايخ الأفاضل، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلته، حمى الله لبنان والشمال من الفتنة”.

نتوجه بأحر التعازي من ذوي الفقيد الشيخ #أحمد_شعيب_الرفاعي وأهله ومحبيه، كما نعزي دار الفتوى وعلى رأسها الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وكل المشايخ الأفاضل، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلته. وحمى الله لبنان والشمال من الفتنة. — Assaad Dargham (@Asaad_dargham) February 26, 2023