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درغام: حمى الله لبنان والشمال من الفتنة

منذ ساعة واحدة
أسعد درغام

أسعد درغام

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غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام: “نتوجه بأحر التعازي من ذوي الفقيد الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وأهله ومحبيه، كما نعزي دار الفتوى وعلى رأسها الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وكل المشايخ الأفاضل، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلته، حمى الله لبنان والشمال من الفتنة”.

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