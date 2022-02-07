الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

درغام: في لبنان لا يوجد شخص مرتكب... فوراً تتحرك الطائفة

7 - فبراير - 2022
اسعد درغام

اسعد درغام

A A A
طباعة المقال

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ​أسعد درغام​، إلى أنه ” للأسف، في لبنان لا يمكن المساس بأي شخص وما قاله سيدنا البطرك ليس نموذج، وفي لبنان لا يوجد شخص مرتكب، فوراً تتحرك الطائفة”.

وأوضح في حديث تلفزيوني لقناة الـ”OTV”، أن “هناك شيطنة في مكان ما وراء سعر صرف ​الدولار​، كل يوم تعميم، والأموال كلها تسرق من جيوب الناس”، لافتاً إلى أن “ما نطالب به هو إنتظام عمل المؤسسات، والتعاطي بشفافية مع ما يجري، والمطلوب من حاكم “مصرف لبنان” مصارحة الناس، وتحديد أين ودائع الناس. بلد إنهار، وهل يعقل أن يكون المسؤول عن الإنهيار هو نفسه المنقذ”.

وأكد درغام، أن “هناك مآسي في البلد، العالم كله تضامن مع الطفل ريان، كم طفل في لبنان شهيد حي؟ وكم طفل يعاني من نقص الدواء، وأبسط مقومات الحياة؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: اجراءات قانونية ضد محرضين "مجهولون معروفون"
    بيان لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي
    رابِطة التعليم الثانوي تعلنها: لن نعود الى التدريس حتى تحقيق المطالب
    ارتفاع ملحوظ في حوادث سرقة السيارات في لبنان
    انتحلوا صفة أمنية وسرقوا أموالا ومجوهرات بقيمة عشرات آلاف الدّولارات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!