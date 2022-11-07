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درغام: لا نتفق مع حزب الله في مقاربة الاستحقاق الرئاسي

منذ 39 دقيقة
النائب أسعد درغام

النائب أسعد درغام

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لفت النائب “أسعد درغام” في حديث عبر قناة “الجديد” حول الاستحقاق الرئاسي، الى أن “الاتجاه أولا للنقاش مع باقي الكتل النيابية لأن التوازنات داخل المجلس تفرض التشاور”، مؤكدًا أن “تكتل لبنان القوي سيبحث غدا في اسم المرشح للوصول الى مرشح يحظى بأغلبية الكتل اللبنانية، منعًا لفرض إملاءات خارجية كما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان”.

وأشار الى أن “الورقة البيضاء هي خيار لحين نضوج الاتفاق على اسم وموقف موحد للذهاب به الى جلسة نهار الخميس”.

وقال: “نحن لا نتفق مع حزب الله في مقاربة موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ولو تم تأمين 65 صوتا للمرشح سليمان فرنجية، هل سنتمكن من القيام بالاصلاحات المطلوبة، سوف نصل للشلل في الدولة للسنوات الست المقبلة”.

    المصدر :
  • المركزية

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