درغام: لا يمكن تجاوز التيار والقوات في موضوع انتخاب الرئيس

اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “أسعد درغام”، في حديث لقناة “الجديد”، أن “التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يمثلان الشرعية المسيحية ولا يمكن تجاوزهما في موضوع إنتخاب رئيس جمهورية، وموقف القوات المستجد بعدم المضي برئيس تحد موقف مهم، والحوار مطلوب”.

وقال: “سنستكمل هذا الأسبوع جولتنا لشرح ورقة التيار لتتبلور الصورة، إما بترشيح شخص من التكتل يكون لديه الشرعية المطلوبة، وإما بتبني ترشيح شخص من خارج التكتل. سنلعب دورنا كما يجب”.

واعلن ان “الورقة البيضاء موقف الى حين التفاهم مع بقية الكتل، والمجلس النيابي مؤلف من كتل ولا أحد يملك بمفرده حق الفيتو، وهذا الأمر بات واضحا للجميع”، لافتًا الى أن “المطلوب هو العقلنة في الحوار ولا أحد يمكنه إزالة سلاح حزب الله بالقوة”.

في سياق آخر، شدد على “أن إقرار الترسيم إنجاز لجميع اللبنانيين، وكان هناك إصرار من قبل الرئيس ميشال عون بالوصول الى هذا الانجاز”، معتبرًا أنه “لولا جهود الياس بو صعب والحنكة التي أظهرها لكان التفاوض توقف، وخصوصا مع الأفخاخ التي وضعت”.

وختم: “التيار الوطني الحر ووزراؤه قدموا الخطط منذ العام 2010 ،وعندما دخلوا وزارة الطاقة لم يكن هناك أي عمل أو ورقة عن النفط”.