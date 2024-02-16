درغام: متخوّف من التصعيد بالجنوب في غياب أي ضوابط

تخوّف النائب أسعد درغام من “تصعيد الوضع الحالي في الجنوب في ظل الاجرام الإسرائيلي، ولاسيما في غياب أي ضوابط لتبقى الحرب ضمن قواعد الاشتباك”.

وأشار، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “أحداً لا يريد الانزلاق إلى حرب حتى حزب الله في ظل الوضع الراهن والانهيار المالي، ولكن غياب رئيس الجمهورية ساهم في عدم قدرتنا على ضبط الأمور”، مشددًا على أن “التضامن أساسي في هذه المرحلة للخروج من الوضع الراهن”.

وقال درغام: “لا نعوّل كثيرًا على أعمال اللجنة الخماسية”، مؤكدًا أن “الحوار ضروري في الملف الرئاسي”، مشيرًا إلى “ألا بديل عن التقاطع عن المرشح جهاد أزعور إلى حين الاتفاق مع المعارضة أو الثنائي الشيعي على اسم آخر”.