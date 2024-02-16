الجمعة 6 شعبان 1445 ﻫ - 16 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

درغام: متخوّف من التصعيد بالجنوب في غياب أي ضوابط

منذ ساعتين
النائب أسعد درغام

النائب أسعد درغام

A A A
طباعة المقال

تخوّف النائب أسعد درغام من “تصعيد الوضع الحالي في الجنوب في ظل الاجرام الإسرائيلي، ولاسيما في غياب أي ضوابط لتبقى الحرب ضمن قواعد الاشتباك”.

وأشار، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “أحداً لا يريد الانزلاق إلى حرب حتى حزب الله في ظل الوضع الراهن والانهيار المالي، ولكن غياب رئيس الجمهورية ساهم في عدم قدرتنا على ضبط الأمور”، مشددًا على أن “التضامن أساسي في هذه المرحلة للخروج من الوضع الراهن”.

وقال درغام: “لا نعوّل كثيرًا على أعمال اللجنة الخماسية”، مؤكدًا أن “الحوار ضروري في الملف الرئاسي”، مشيرًا إلى “ألا بديل عن التقاطع عن المرشح جهاد أزعور إلى حين الاتفاق مع المعارضة أو الثنائي الشيعي على اسم آخر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    التقدمي الإشتراكي
    "التقدمي": هذا ما قصده تيمور جنبلاط في كلامه
    مصرف لبناني- تعبيرية
    بعد نشر موازنة 2024.. هل ستقع فوضى بين المودعين والمصارف؟
    توقيف - تعبيرية
    شعبة المعلومات تُلقي القبض على منفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
    بالأسماء.. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في النبطية جنوب لبنان
    مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
    إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
    غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان