درغام من أوتاوا: متمسكون بحصرية السلاح بيد الدولة وبحق المغتربين في المشاركة الانتخابية

أكد النائب أسعد درغام خلال لقائه هيئة “التيار الوطني الحر” في العاصمة الكندية أوتاوا أن “ذكرى 13 تشرين الوطنية تجسّد مسار النضال والتضحية، ومنها نستلهم القوة والعزيمة للاستمرار في بناء الدولة القوية والعادلة من أجل لبنان السيّد، الحر، المستقل”، مشددًا على أن “التيار الوطني الحر سيبقى تيارًا وطنيًا حرًا في فكره وخياراته، وفي التزامه بمشروع الدولة والإصلاح”.

وأعلن درغام خلال اللقاء إطلاق الماكينة الانتخابية للتيار في أوتاوا، مشيرًا إلى أن “التيار ناضل طويلًا من أجل إقرار قانون الانتخاب الذي أتاح للمغتربين المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الديمقراطية”، معربًا عن أسفه لأن “هناك من يحاول اليوم إلغاء حق المنتشرين في الاقتراع، رغم أن 75 في المئة من الانتشار اللبناني هم من المسيحيين”.

ودعا درغام اللبنانيين المنتشرين إلى التسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا “ضرورة امتلاك الداتا الانتخابية والبدء بالخطوات التنظيمية استعدادًا للاستحقاق”، لافتًا إلى أن “صوت المنتشرين هو امتداد لصوت لبنان في الداخل”.

وفي الشق الوطني، شدّد درغام على أن “التيار الوطني الحر يؤكد موقفه الثابت لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لأنها وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم”، داعيًا إلى أن “يُسلَّم السلاح بالكامل إلى الجيش اللبناني، المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الوطن”، مضيفًا: “الجيش هو العمود الفقري للدولة، ونحن نقف إلى جانبه ونؤكد الدعم المطلق له بلا سقف ولا قيود، لضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم”.

وختم بالتأكيد على أن “التيار الوطني الحر لم يدخل في أي صفقات ولم يساوم على مبادئه”، مشيرًا إلى أن “الاختلاف السياسي لا يعني الخصومة، بل هو دليل على التنوّع في إطار من الثبات الوطني”.