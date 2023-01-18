الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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درويش: بنود "مصيرية" لا تحتمل التأجيل على جدول أعمال الجلسة

منذ 25 دقيقة
علي درويش

علي درويش

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أكد النائب السابق على درويش، أن جدول أعمال مجلس الوزراء يحمل بنوداً معيشية مصيرية لا تحتمل التأجيل، وهدف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمرير هذه البنود بعيداً عما يُحكى عن عرقلة ملف الكهرباء أو غيره.

درويش وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أنه “كان من الأفضل أن يحضر وزير الطاقة وليد فياض إلى جلسة الحكومة، ويعرض خطّته على مجلس الوزراء ليبدي الجميع رأيه بها، وليس طرحها في الإعلام فحسب”، مشدداً على أن “مؤسسة مجلس الوزراء قائمة والسرايا الحكومية موجودة، وبالتالي لا مبرّر للمراسيم الجوالة التي تم اعتمادها أثناء الحرب الأهلية وقطع الطرقات حينها”.

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