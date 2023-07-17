الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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دريان استقبل السفير الروسي: نأمل توقف الحرب من أجل الإنسانية ورأفة بالبشرية

منذ 25 ثانية
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني محمد ناصر الدين ولينا عيتاني، في حضور زياد موسى، وجرى تداول شؤون لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين البلدين.

وامل المفتي دريان خلال اللقاء ان “تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية من اجل الإنسانية ورأفة بالبشرية”.

كما استقبل دريان في دار الفتوى سفير بلجيكا في لبنان Koen Vervaeke في زيارة بروتوكولية جرى خلالها التطرق لسبل توطيد العلاقات بين البلدين

والتقى سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، وتم التشاور في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

كما التقى القنصل العام للسفارة المصرية في لبنان أحمد إمام في زيارة وداعية برفقة القنصل العام الجديد للسفارة المستشار محمد المشد.

والتقى سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله.

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