دريان استقبل مكي واطلع من ابانيارا على الأعمال التي تقوم بها "اليونيفيل" في الجنوب

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2025 2:01 مساءً
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل في دار الفتوى وزير الدولة للتنمية الإدارية فادي مكي

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل في دار الفتوى وزير الدولة للتنمية الإدارية فادي مكي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الدولة للتنمية الإدارية فادي مكي الذي قال بعد اللقاء: استرشدنا بآراء سماحته وتوجيهاته القيمة، واطلعناه على أجواء خطة العمل التي نقوم بها في الوزارة لتنظيم الإدارة في المؤسسات الرسمية في الدولة التي بحاجة لتفعيل العمل فيها وكانت مناسبة تحدثنا فيها في الشؤون اللبنانية وآخر المستجدات على الساحة المحلية.

واستقبل المفتي دريان قائد قوات اليونيفيل في لبنان دياداتو ابانيارا في زيارة بروتوكولية واطلع دريان على الأعمال التي يقوم بها قوات اليونيفيل في الجنوب، وقدم لوحة ترمز لشعار اليونيفيل.

كما استقبل مفتي الجمهورية وفدًا من مخاتير البقاع الأوسط والناشط السياسي في البقاع الحاج محمد ياسين ووضع الوفد سماحته في أوضاع المنطقة معيشيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ووجه الوفد دعوة لسماحته لزيارة المنطقة.

