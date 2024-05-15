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دريان التقى في اسطنبول رئيس الشؤون الدينية

منذ 25 دقيقة
المفتي عبد اللطيف دريان

المفتي عبد اللطيف دريان

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التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في اسطنبول، رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي ارباش.

تم خلال اللقاء، بحسب بيان، “تأكيد تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين دار الفتوى ورئاسة الشؤون الدينية التركية”، وعبر الوزير ارباش لدريان عن محبته ومشاعره الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والتركي.

وأعرب المفتي دريان للوزير التركي عن “اعتزازه بتركيا ودورها الإيجابي في المنطقة العربية وانفتاحها على الدول العربية، وأطلعه على نشاطات دار الفتوى في التوعية والوعظ والإرشاد والتعليم وتنمية الوقف ودورها الوطني والإسلامي لمصلحة اللبنانيين جميعا”.

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