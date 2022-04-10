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دريان: بجهود بخاري لن نمر بأزمة ثانية

منذ 43 دقيقة
مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

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تمنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان “بقاء العلاقات اللبنانية العربية في أعلى مستوى”.

وقال دريان في تصريح لقناة “الجديد”: “كلنا نحافظ على العلاقة الطيبة مع الدول العربية والسعودية بشكل خاص وبفضل جهود بخاري أعتقد أننا لن نمر بأزمة ثانية”.

وكان السفير السعودي وليد بخاري قد أقام مأدبة إفطار على شرف المفتي دريان بحضور شخصياتٍ سياسية ودينية.

وفي 8 نيسان الجاري، رحّب مفتي الجمهورية، بـ”قرار ​وزارة الخارجية السعودية​ عودة السّفير السّعودي، وبقرار ​الحكومة الكويتية​ عودة سفيرها ​عبد العال القناعي​ إلى بلدهما الثاني في لبنان”، مؤكدًا أنّ “قرار العودة الخليجيّة العربيّة يؤسّس لمرحلة جديدة من الأمل والثّقة بمستقبل لبنان العربي الهويّة والانتماء، والمتعاون مع ​دول مجلس التعاون​ الخليجي وبقيّة ​الدول العربية​ الشّقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابةً وتجاوبًا مع المبادرة الكويتيّة الخليجيّة”.

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