دريان بحث وبلاسخارت وسفير تونس في الاوضاع

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نبيل بدر الذي قال بعد اللقاء: “أكدنا دعمنا وتأييدنا لمواقف سماحته الوطنية والإسلامية وأهمية الالتفاف حول دار الفتوى الحاضنة للمسلمين ولجميع اللبنانيين، واطلعنا من سماحته على أجواء لقاءاته مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة التي تميزت بالود والصراحة وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة اللبنانيين كما تم البحث في الكثير من المسائل وخاصة مسألة قانون العفو العام”.

أضاف: “وضعت سماحته بأجواء التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية في لبنان، وتمنيت عليه المساعدة وبذل جهوده في سبيل تظهير تشكيلات قضائية تفيد كل لبنان وبخاصة العاصمة بيروت، لأن العاصمة ترى من خلال التعيينات الأخيرة بأن حصتها قد تلاشت مع باقي مكونات المجتمع اللبناني، نحن في لبنان نسعى أن نكون جميعا سواسية وأن نتقاسم الخسائر والأرباح، واليوم في ظل هذه التشكيلات نرى أن هناك غبنا قد يصيب أهل بيروت، وبالتالي من الضروري تصحيحه”.

واستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت، وجرى البحث خلال اللقاء في أوضاع لبنان والمنطقة.

كما استقبل سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية “إرادة” برئاسة لؤي ملص الذي اطلع المفتي على نشاطات وأعمال الجمعية، وجرى البحث في الشؤون الاجتماعية والأهلية والمعيشية.